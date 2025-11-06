Programski inženir nadomestilo in Warsaw Metropolitan Area pri SoftServe se giblje od PLN 140K na year za L2 do PLN 272K na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Warsaw Metropolitan Area znaša skupaj PLN 265K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 140K
PLN 138K
PLN 0
PLN 2.3K
L3
PLN 236K
PLN 236K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 272K
PLN 272K
PLN 0
PLN 0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
