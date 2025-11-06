SoftServe Programski inženir Plače v Ukraine

Programski inženir nadomestilo in Ukraine pri SoftServe se giblje od UAH 419K na year za L1 do UAH 2.74M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Ukraine znaša skupaj UAH 2.13M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus L1 ( Začetna stopnja ) UAH 419K UAH 419K UAH 0 UAH 0 L2 UAH 1.16M UAH 1.16M UAH 1.1K UAH 0 L3 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 0 L4 UAH 2.34M UAH 2.34M UAH 0 UAH 2.1K Prikaži 1 Več stopenj

+ UAH 2.42M + UAH 3.72M + UAH 835K + UAH 1.46M + UAH 918K Don't get lowballed

Najnovejše prijave plač

​ Filter tabele Naroči se Dodaj Dodaj plačo Dodaj plačilo

Podjetje Lokacija | Datum Naziv ravni Oznaka Leta izkušenj Skupaj / V podjetju Skupna nadomestila ( UAH ) Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus Nobena plača ni bila najdena Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Kadrovska služba / zaposlovanje? Ustvarite interaktivno ponudbo

Prispevaj

Kakšen je razpoред pridobivanja pri SoftServe ?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe . Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več → Vnesite vaš e-poštni naslov Vnesite vaš e-poštni naslov Naroči se To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi Predloži nov naziv