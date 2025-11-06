Programski inženir nadomestilo in Ukraine pri SoftServe se giblje od UAH 419K na year za L1 do UAH 2.74M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Ukraine znaša skupaj UAH 2.13M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
