SoftServe
  • Ukraine

SoftServe Programski inženir Plače v Ukraine

Programski inženir nadomestilo in Ukraine pri SoftServe se giblje od UAH 419K na year za L1 do UAH 2.74M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Ukraine znaša skupaj UAH 2.13M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
UAH 419K
UAH 419K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.16M
UAH 1.16M
UAH 1.1K
UAH 0
L3
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.34M
UAH 2.34M
UAH 0
UAH 2.1K
Najnovejše prijave plač
Kakšne so karierne stopnje pri SoftServe?

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SoftServe in Ukraine znaša letno skupno plačilo UAH 3,506,580. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SoftServe za vlogo Programski inženir in Ukraine je UAH 2,128,995.

