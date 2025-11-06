Programski inženir nadomestilo in Mexico pri SoftServe se giblje od MX$710K na year za L2 do MX$891K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in Mexico znaša skupaj MX$657K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
