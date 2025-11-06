Programski inženir nadomestilo in Lviv Metropolitan Area pri SoftServe se giblje od UAH 551K na year za L1 do UAH 2.14M na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Lviv Metropolitan Area znaša skupaj UAH 2M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
UAH 551K
UAH 551K
UAH 0
UAH 0
L2
UAH 1.19M
UAH 1.18M
UAH 584.4
UAH 0
L3
UAH 2.54M
UAH 2.54M
UAH 0
UAH 0
L4
UAH 2.14M
UAH 2.14M
UAH 0
UAH 7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Vključeni naziviPredloži nov naziv