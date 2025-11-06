Imenik podjetij
SoftServe Programski inženir Plače v Guadalajara Metropolitan Area

Programski inženir nadomestilo in Guadalajara Metropolitan Area pri SoftServe znaša MX$710K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in Guadalajara Metropolitan Area znaša skupaj MX$764K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Kakšne so karierne stopnje pri SoftServe?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SoftServe in Guadalajara Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo MXMX$25,610,376. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SoftServe za vlogo Programski inženir in Guadalajara Metropolitan Area je MXMX$14,622,217.

Drugi viri