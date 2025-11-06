Imenik podjetij
SoftServe
  • Colombia

SoftServe Programski inženir Plače v Colombia

Programski inženir nadomestilo in Colombia pri SoftServe znaša COP 167.9M na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in Colombia znaša skupaj COP 201.06M.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.9M
COP 163.17M
COP 0
COP 4.72M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
Prikaži 1 Več stopenj
Block logo
+COP 236.11M
Robinhood logo
+COP 362.31M
Stripe logo
+COP 81.42M
Datadog logo
+COP 142.48M
Verily logo
+COP 89.56M
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri SoftServe?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SoftServe in Colombia znaša letno skupno plačilo COP 221,568,858. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SoftServe za vlogo Programski inženir in Colombia je COP 201,063,823.

