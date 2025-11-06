Imenik podjetij
SoftServe Programski inženir Plače v Bulgaria

Programski inženir nadomestilo in Bulgaria pri SoftServe se giblje od BGN 59.2K na year za L2 do BGN 61.7K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in Bulgaria znaša skupaj BGN 57.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftServe. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
(Začetna stopnja)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.2K
BGN 56.2K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.7K
BGN 61.7K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
Prikaži 1 Več stopenj
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri SoftServe?

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

DevOps inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SoftServe in Bulgaria znaša letno skupno plačilo BGN 128,877. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SoftServe za vlogo Programski inženir in Bulgaria je BGN 61,632.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za SoftServe

