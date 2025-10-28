Imenik podjetij
Softeq
Softeq Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in Poland pri Softeq znaša skupaj PLN 214K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Softeq.

Mediani paket
company icon
Softeq
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Skupaj na leto
PLN 214K
Raven
-
Osnovna plača
PLN 214K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Softeq?
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Softeq in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 265,392. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Softeq za vlogo Programski inženir in Poland je PLN 185,774.

