  • Plače
  • Poslovni analitik

  • Vse plače Poslovni analitik

Softeq Poslovni analitik Plače

Mediana Poslovni analitik nadomestila in Poland pri Softeq znaša skupaj PLN 221K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Softeq. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
Softeq
Business Analyst
Warsaw, MZ, Poland
Skupaj na leto
PLN 221K
Raven
Senior
Osnovna plača
PLN 221K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovni analitik pri Softeq in Poland znaša letno skupno plačilo PLN 306,675. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Softeq za vlogo Poslovni analitik in Poland je PLN 221,160.

