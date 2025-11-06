Imenik podjetij
SoftBank
  • Japan

SoftBank Programski inženir Plače v Japan

Mediana Programski inženir nadomestila in Japan pri SoftBank znaša skupaj ¥5.88M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SoftBank. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
Skupaj na leto
¥5.88M
Raven
L3
Osnovna plača
¥3.34M
Stock (/yr)
¥0
Bonus
¥2.53M
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri SoftBank?
Block logo
+¥8.61M
Robinhood logo
+¥13.21M
Stripe logo
+¥2.97M
Datadog logo
+¥5.2M
Verily logo
+¥3.27M
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SoftBank in Japan znaša letno skupno plačilo ¥14,526,692. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SoftBank za vlogo Programski inženir in Japan je ¥3,563,208.

