Soft Robotics Programski inženir Plače v Greater Boston Area

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Boston Area pri Soft Robotics znaša skupaj $195K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Soft Robotics. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
Skupaj na leto
$195K
Raven
-
Osnovna plača
$182K
Stock (/yr)
$13K
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
15 Leta
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Soft Robotics in Greater Boston Area znaša letno skupno plačilo $280,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Soft Robotics za vlogo Programski inženir in Greater Boston Area je $182,000.

