Vodja programskega inženirstva nadomestilo in India pri Societe Generale se giblje od ₹6.62M na year za L3 do ₹6.93M na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Societe Generale. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***