Programski inženir nadomestilo in India pri Societe Generale se giblje od ₹1.69M na year za L1 do ₹2.69M na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹1.96M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Societe Generale. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
