Vodja produktov nadomestilo in India pri Societe Generale se giblje od ₹4.93M na year za L4 do ₹4.6M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹4.5M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Societe Generale. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
₹4.93M
₹4.58M
₹0
₹351K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
