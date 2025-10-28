Imenik podjetij
Societe Generale
  • Plače
  • Finančni analitik

  • Vse plače Finančni analitik

Societe Generale Finančni analitik Plače

Finančni analitik nadomestilo in United States pri Societe Generale znaša $250K na year za L2. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $250K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Societe Generale. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$250K
$250K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Societe Generale?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Finančni analitik pri Societe Generale in United States znaša letno skupno plačilo $250,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Societe Generale za vlogo Finančni analitik in United States je $250,000.

