Podatkovni znanstvenik nadomestilo in France pri Societe Generale se giblje od €41.3K na year za L1 do €31.1K na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in France znaša skupaj €44.5K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Societe Generale. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
€41.3K
€38.5K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.1K
€29.4K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
