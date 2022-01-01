Imenik podjetij
Snowflake Plače

Plače Snowflake se gibljejo od $37,476 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $979,200 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Snowflake. Zadnja posodobitev: 11/17/2025

Programski inženir
IC1 $232K
IC2 $346K
IC3 $533K
IC4 $899K
IC5 $817K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

QA programski inženir

Produkcijski programski inženir

Prodaja
IC1 $134K
IC2 $160K
IC3 $214K
IC4 $342K
IC5 $373K

Predstavnik za razvoj prodaje

Izvršni direktor za stranke

Arhitekt rešitev
IC3 $293K
IC4 $267K
IC5 $312K

Podatkovni arhitekt

Arhitekt oblačne varnosti

Vodja produktov
IC3 $431K
IC4 $727K
IC5 $899K
Vodja programskega inženirstva
M3 $616K
M4 $769K
Prodajni inženir
IC3 $303K
IC4 $297K
Vodja tehničnih programov
IC3 $276K
IC4 $375K
IC5 $325K
Podatkovni znanstvenik
IC1 $141K
IC2 $241K
IC3 $340K
Oblikovalec produktov
IC2 $244K
IC3 $274K
IC4 $574K

UX oblikovalec

Finančni analitik
Median $118K
Človeški viri
Median $185K
Kadrovik
Median $170K

Iskalec kadrov

Računovodja
Median $226K

Tehnični računovodja

Poslovni analitik
Median $155K
Informacijski tehnolog (IT)
Median $256K
Pravno
Median $210K
Vodja projektov
Median $300K
Analitik kibernetske varnosti
Median $105K
Vodja programov
Median $240K
Poslovne operacije
$370K
Vodja poslovnih operacij
$784K
Poslovni razvoj
$289K
Služba za stranke
$37.5K
Podatkovni analitik
$210K
Vodja podatkovne znanosti
$979K
Grafični oblikovalec
$623K
Trženje
$174K
Trženjske operacije
$121K
Kadrovske operacije
$194K
Prihodkovne operacije
$480K
Tehnični vodja računov
$134K
Tehnični pisec
$303K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Snowflake so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Snowflake je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $979,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Snowflake je $290,692.

