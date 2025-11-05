Vodja programskega inženirstva nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Snap se giblje od $640K na year za L6 do $883K na year za L7. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $680K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Snap. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$640K
$270K
$357K
$13.2K
L7
$883K
$325K
$547K
$11.7K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
100%
LETO 1
Pri Snap so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:
100% se pridobi v 1st-LETO (8.33% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
LETO 1
33.3%
LETO 2
33.3%
LETO 3
Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33.3% se pridobi v 1st-LETO (2.77% mesečno)
33.3% se pridobi v 2nd-LETO (2.77% mesečno)
33.3% se pridobi v 3rd-LETO (2.77% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Snap so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
LETO 1
33%
LETO 2
13%
LETO 3
Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
54% se pridobi v 1st-LETO (4.50% mesečno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (2.75% mesečno)
13% se pridobi v 3rd-LETO (1.08% mesečno)
Monthly vesting, no 1 year cliff