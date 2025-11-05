Snap Vodja programskega inženirstva Plače v Greater Los Angeles Area

Vodja programskega inženirstva nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Snap se giblje od $818K na year za L5 do $1.56M na year za L8. Mediana yearnega nadomestila in Greater Los Angeles Area znaša skupaj $670K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Snap. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Razpored pridobivanja Glavna Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 100 % LETO 1 Vrsta delnic RSU Pri Snap so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja: 100 % se pridobi v 1st - LETO ( 8.33 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % LETO 1 33.3 % LETO 2 33.3 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 33.3 % se pridobi v 1st - LETO ( 2.77 % mesečno )

33.3 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.77 % mesečno )

33.3 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.77 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Snap so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % LETO 1 33 % LETO 2 13 % LETO 3 Vrsta delnic RSU Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja: 54 % se pridobi v 1st - LETO ( 4.50 % mesečno )

33 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.75 % mesečno )

13 % se pridobi v 3rd - LETO ( 1.08 % mesečno ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Snap ?

