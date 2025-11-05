Imenik podjetij
Snap Programski inženir Plače v New York City Area

Programski inženir nadomestilo in New York City Area pri Snap se giblje od $202K na year za L3 do $625K na year za L6. Mediana yearnega nadomestila in New York City Area znaša skupaj $368K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Snap. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L3
Software Engineer(Začetna stopnja)
$202K
$143K
$57.6K
$1.5K
L4
$397K
$201K
$196K
$357
L5
$551K
$241K
$294K
$16K
L6
Staff Software Engineer
$625K
$230K
$375K
$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Unlock by Adding Your Salary!

Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

LETO 1

33%

LETO 2

13%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 54% se pridobi v 1st-LETO (4.50% mesečno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (2.75% mesečno)

  • 13% se pridobi v 3rd-LETO (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Mobilni programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Produkcijski programski inženir

Varnostni programski inženir

Programski inženir virtualne resničnosti

Raziskovalni znanstvenik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Snap in New York City Area znaša letno skupno plačilo $625,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Snap za vlogo Programski inženir in New York City Area je $363,500.

