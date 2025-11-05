Imenik podjetij
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja programov

  • Vse plače Vodja programov

  • Greater Los Angeles Area

Snap Vodja programov Plače v Greater Los Angeles Area

Mediana Vodja programov nadomestila in Greater Los Angeles Area pri Snap znaša skupaj $242K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Snap. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Snap
Program Manager
Los Angeles, CA
Skupaj na leto
$242K
Raven
L4
Osnovna plača
$172K
Stock (/yr)
$70K
Bonus
$0
Leta v podjetju
6 Leta
Leta izkušenj
8 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Snap?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

LETO 1

33%

LETO 2

13%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 54% se pridobi v 1st-LETO (4.50% mesečno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (2.75% mesečno)

  • 13% se pridobi v 3rd-LETO (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programov pri Snap in Greater Los Angeles Area znaša letno skupno plačilo $279,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Snap za vlogo Vodja programov in Greater Los Angeles Area je $242,000.

