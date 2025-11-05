Imenik podjetij
Snap Podatkovni analitik Plače v Greater Los Angeles Area

Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in Greater Los Angeles Area pri Snap se giblje od $130K do $190K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Snap. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$150K - $171K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$130K$150K$171K$190K
Običajen razpon
Možen razpon

Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

100%

LETO 1

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 1-letnega razporeda pridobivanja:

  • 100% se pridobi v 1st-LETO (8.33% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

LETO 1

33.3%

LETO 2

33.3%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33.3% se pridobi v 1st-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 2nd-LETO (2.77% mesečno)

  • 33.3% se pridobi v 3rd-LETO (2.77% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

LETO 1

33%

LETO 2

13%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Snap so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 54% se pridobi v 1st-LETO (4.50% mesečno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (2.75% mesečno)

  • 13% se pridobi v 3rd-LETO (1.08% mesečno)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Snap in Greater Los Angeles Area znaša letno skupno plačilo $189,980. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Snap za vlogo Podatkovni analitik in Greater Los Angeles Area je $130,410.

