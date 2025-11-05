Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Boston Area pri Smith+Nephew znaša skupaj $100K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Smith+Nephew. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Smith+Nephew
Systems Engineer
Andover, MA
Skupaj na leto
$100K
Raven
L1
Osnovna plača
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Smith+Nephew in Greater Boston Area znaša letno skupno plačilo $240,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Smith+Nephew za vlogo Programski inženir in Greater Boston Area je $95,000.

