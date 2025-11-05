Imenik podjetij
SmartThings
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings Programski inženir Plače v Minneapolis-St. Paul Area

Programski inženir nadomestilo in Minneapolis-St. Paul Area pri SmartThings se giblje od $109K na year za Software Engineer do $192K na year za Staff Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Minneapolis-St. Paul Area znaša skupaj $151K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
(Začetna stopnja)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Kakšne so karierne stopnje pri SmartThings?

Vključeni nazivi

Backend programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area znaša letno skupno plačilo $245,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SmartThings za vlogo Programski inženir in Minneapolis-St. Paul Area je $150,000.

