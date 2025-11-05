Imenik podjetij
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • India

Smartsheet Programski inženir Plače v India

Programski inženir nadomestilo in India pri Smartsheet znaša ₹5.48M na year za Senior SE I. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5.08M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Smartsheet. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SE I
(Začetna stopnja)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 2 Več stopenj
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Smartsheet so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

33%

LETO 1

33%

LETO 2

34%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Smartsheet so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (8.25% četrtletno)

  • 34% se pridobi v 3rd-LETO (8.50% četrtletno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Smartsheet in India znaša letno skupno plačilo ₹5,874,581. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Smartsheet za vlogo Programski inženir in India je ₹5,075,582.

