Adresár Spoločností
SmartRecruiters
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

SmartRecruiters Platy

Platový rozsah SmartRecruiters sa pohybuje od $42,339 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $118,854 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SmartRecruiters. Naposledy aktualizované: 8/18/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $42.3K
Vodja razvoja programske opreme
Median $119K
Znanstvenik podatkov
$64.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Oblikovalec izdelkov
$53K
Vodja oblikovanja izdelkov
$103K
Vodja izdelka
$94.9K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

SmartRecruitersで報告された最高給の職種はVodja razvoja programske opremeで、年間総報酬は$118,854です。これには基本給と潜在的な株式報酬およびボーナスが含まれます。
SmartRecruitersで報告された年間総報酬の中央値は$79,860です。

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre SmartRecruiters

Súvisiace spoločnosti

  • HackerRank
  • Experis
  • Checkfront
  • Joveo
  • Alpaca
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje