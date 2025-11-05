Imenik podjetij
Smarsh Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Mediana Programski inženir nadomestila in Greater Bengaluru pri Smarsh znaša skupaj ₹2.58M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Smarsh. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Smarsh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹2.58M
Raven
L3
Osnovna plača
₹2.48M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹103K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Smarsh?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Smarsh in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹3,975,866. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Smarsh za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹2,477,585.

