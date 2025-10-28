Imenik podjetij
Sleep Number
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Sleep Number Programski inženir Plače

Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Sleep Number znaša skupaj $170K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sleep Number. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
Sleep Number
Data Platform Engineer
San Jose, CA
Skupaj na leto
$170K
Raven
L3
Osnovna plača
$135K
Stock (/yr)
$15K
Bonus
$20K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
1 Leto
Kakšne so karierne stopnje pri Sleep Number?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Sleep Number so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Sleep Number in United States znaša letno skupno plačilo $222,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Sleep Number za vlogo Programski inženir in United States je $165,000.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Sleep Number

Povezana podjetja

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri