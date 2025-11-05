Imenik podjetij
Slalom Build Arhitekt rešitev Plače v Greater Chicago Area

Mediana Arhitekt rešitev nadomestila in Greater Chicago Area pri Slalom Build znaša skupaj $147K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Slalom Build. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
Skupaj na leto
$147K
Raven
L4
Osnovna plača
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$13K
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Slalom Build in Greater Chicago Area znaša letno skupno plačilo $189,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Slalom Build za vlogo Arhitekt rešitev in Greater Chicago Area je $160,000.

