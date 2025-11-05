Imenik podjetij
Slalom Build
  • Canada

Slalom Build Arhitekt rešitev Plače v Canada

Mediana Arhitekt rešitev nadomestila in Canada pri Slalom Build znaša skupaj CA$143K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Slalom Build. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Toronto, ON, Canada
Skupaj na leto
CA$143K
Raven
L5
Osnovna plača
CA$141K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$2K
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Slalom Build?
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri Slalom Build in Canada znaša letno skupno plačilo CA$176,921. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Slalom Build za vlogo Arhitekt rešitev in Canada je CA$166,102.

