Programski inženir nadomestilo in Greater Toronto Area pri Slalom Build se giblje od CA$98.9K na year za Engineer do CA$129K na year za Senior Engineer. Mediana yearnega nadomestila in Greater Toronto Area znaša skupaj CA$108K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Slalom Build. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
