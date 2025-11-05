Imenik podjetij
Slalom Build
  • Greater Chicago Area

Slalom Build Programski inženir Plače v Greater Chicago Area

Programski inženir nadomestilo in Greater Chicago Area pri Slalom Build se giblje od $97.4K na year za Engineer do $189K na year za Senior Architect. Mediana yearnega nadomestila in Greater Chicago Area znaša skupaj $140K.

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineer
(Začetna stopnja)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Kakšne so karierne stopnje pri Slalom Build?

Kakšne so karierne stopnje pri Slalom Build?

Vključeni nazivi

Full-Stack programski inženir

Podatkovni inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Slalom Build in Greater Chicago Area znaša letno skupno plačilo $188,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Slalom Build za vlogo Programski inženir in Greater Chicago Area je $129,000.

Izbrane službe

Povezana podjetja

  • Censys
  • CoverMyMeds
  • Trading Technologies
  • Payspan
  • Intercom
Drugi viri