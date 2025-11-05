Imenik podjetij
Slalom Build Programski inženir Plače v Canada

Programski inženir nadomestilo in Canada pri Slalom Build se giblje od CA$101K na year za Engineer do CA$139K na year za Architect. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$109K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Slalom Build. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Engineer
(Začetna stopnja)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 4 Več stopenj
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Slalom Build in Canada znaša letno skupno plačilo CA$138,592. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Slalom Build za vlogo Programski inženir in Canada je CA$111,388.

