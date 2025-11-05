Programski inženir nadomestilo in San Francisco Bay Area pri Skydio znaša $223K na year za Software Engineer. Mediana yearnega nadomestila in San Francisco Bay Area znaša skupaj $189K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Skydio. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer
$223K
$165K
$58.3K
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Skydio so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
