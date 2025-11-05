Imenik podjetij
Skydio
Skydio Kadrovik Plače v San Francisco Bay Area

Mediana Kadrovik nadomestila in San Francisco Bay Area pri Skydio znaša skupaj $135K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Skydio. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Skydio
Recruiter
San Mateo, CA
Skupaj na leto
$135K
Raven
L3
Osnovna plača
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
5 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Skydio so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Skydio in San Francisco Bay Area znaša letno skupno plačilo $235,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Skydio za vlogo Kadrovik in San Francisco Bay Area je $145,620.

Drugi viri