Mediana Programski inženir nadomestila in Switzerland pri SIX znaša skupaj CHF 117K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SIX. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Mediani paket
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Skupaj na leto
CHF 117K
Raven
Software Engineer
Osnovna plača
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.5K
Leta v podjetju
0-1 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri SIX?
+CHF 47.1K
+CHF 72.3K
+CHF 16.2K
+CHF 28.4K
+CHF 17.9K
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri SIX in Switzerland znaša letno skupno plačilo CHF 146,006. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SIX za vlogo Programski inženir in Switzerland je CHF 118,656.

