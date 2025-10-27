Imenik podjetij
Mediana Analitik kibernetske varnosti nadomestila pri SIX znaša skupaj CHF 85.2K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SIX. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Mediani paket
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Skupaj na leto
CHF 85.2K
Raven
hidden
Osnovna plača
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 4.3K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri SIX znaša letno skupno plačilo CHF 136,143. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SIX za vlogo Analitik kibernetske varnosti je CHF 85,193.

