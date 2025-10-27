Imenik podjetij
SIX
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Vodja produktov

  • Vse plače Vodja produktov

SIX Vodja produktov Plače

Mediana Vodja produktov nadomestila in Switzerland pri SIX znaša skupaj CHF 116K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete SIX. Nazadnje posodobljeno: 10/27/2025

Mediani paket
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Skupaj na leto
CHF 116K
Raven
5
Osnovna plača
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 8.9K
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Prispevaj

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Vodja produktov ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri SIX in Switzerland znaša letno skupno plačilo CHF 124,699. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SIX za vlogo Vodja produktov in Switzerland je CHF 119,935.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za SIX

Povezana podjetja

  • Bloomberg
  • Bittrex
  • Point72
  • Akuna Capital
  • DRW
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri