Adresár Spoločností
Sinch
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Sinch Platy

Platový rozsah Sinch sa pohybuje od $6,466 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja projekta na spodnom konci do $138,375 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sinch. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $138K
Oblikovalec izdelkov
Median $52.4K

Oblikovalec uporabniške izkušnje

Služba za stranke
$8.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Znanstvenik podatkov
$114K
Vodja izdelka
$59.2K
Vodja projekta
$6.5K
Vodja razvoja programske opreme
$83.6K
Arhitekt rešitev
$97.5K
Tehnični vodja programa
$55.8K
Tehnični pisec
$113K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sinch je Razvijalec programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $138,375. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sinch je $71,396.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Sinch

Súvisiace spoločnosti

  • Intercom
  • KeepTruckin
  • Lookout
  • Nextiva
  • doxo
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje