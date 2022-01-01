Imenik podjetij
Similarweb Plače

Plače Similarweb se gibljejo od $65,553 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $204,000 za Svetovalni upravni strokovnjak na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Similarweb. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Programski inženir
Median $111K

Inženir podatkov

Podatkovni znanstvenik
Median $112K
Vodja izdelkov
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Podatkovni analitik
Median $65.6K
Vodja programskega inženiringa
Median $133K
Poslovni analitik
$76.1K
Grafični oblikovalec
$96K
Svetovalni upravni strokovnjak
$204K
Trženje
$77K
Oblikovalec izdelkov
$201K
Prodaja
$96.1K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Similarweb is Svetovalni upravni strokovnjak at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $204,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Similarweb is $100,412.

