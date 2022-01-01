Adresár Spoločností
Silicon Labs
Silicon Labs Platy

Platový rozsah Silicon Labs sa pohybuje od $50,868 v celkovej kompenzácii ročne pre Vodja razvoja programske opreme na spodnom konci do $301,500 pre Tehnični vodja programa na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Silicon Labs. Naposledy aktualizované: 8/25/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $135K
Strojni inženir
Median $150K

ASIC inženir

Razvoj poslovanja
$194K

Informacijski tehnolog (IT)
$94.5K
Oblikovalec izdelkov
$89.7K
Vodja izdelka
$146K
Vodja projekta
$221K
Prodaja
$102K
Analitik kibernetske varnosti
$165K
Vodja razvoja programske opreme
$50.9K
Tehnični vodja programa
$302K
Plán nadobudnutia práv

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Silicon Labs podliehajú RSUs 3-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 33% nadobúda sa v 1st-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda sa v 2nd-ROK (33.00% ročne)

  • 33% nadobúda sa v 3rd-ROK (33.00% ročne)

Často kladené otázky

The highest paying role reported at Silicon Labs is Tehnični vodja programa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $301,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Silicon Labs is $145,725.

