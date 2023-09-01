Adresár Spoločností
Sigma Software
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Sigma Software Platy

Platový rozsah Sigma Software sa pohybuje od $8,358 v celkovej kompenzácii ročne pre Kadrovik na spodnom konci do $89,550 pre Gradbeni inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sigma Software. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $79.9K

Backend programski inženir

Gradbeni inženir
$89.6K
Vodja izdelka
$72.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Kadrovik
$8.4K
Arhitekt rešitev
$62.4K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Sigma Software je Gradbeni inženir at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $89,550. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Sigma Software je $72,360.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Sigma Software

Súvisiace spoločnosti

  • Apple
  • Spotify
  • Databricks
  • Dropbox
  • Uber
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje