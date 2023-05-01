Adresár Spoločností
Sight Machine
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Sight Machine Platy

Platový rozsah Sight Machine sa pohybuje od $137,685 v celkovej kompenzácii ročne pre Arhitekt rešitev na spodnom konci do $205,800 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Sight Machine. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
$184K
Vodja razvoja programske opreme
$206K
Arhitekt rešitev
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at Sight Machine is Vodja razvoja programske opreme at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $205,800. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sight Machine is $183,600.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Sight Machine

Súvisiace spoločnosti

  • Google
  • Flipkart
  • Microsoft
  • Netflix
  • Spotify
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje