Adresár Spoločností
SiFive
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

SiFive Platy

Platový rozsah SiFive sa pohybuje od $61,777 v celkovej kompenzácii ročne pre Razvijalec programske opreme na spodnom konci do $198,990 pre Elektro inženir na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov SiFive. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Strojni inženir
Median $79K
Razvijalec programske opreme
Median $61.8K
Elektro inženir
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Tehnični pisec
$92.5K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
Options

V spoločnosti SiFive podliehajú Options 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Opýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi na interakciu so zamestnancami z rôznych spoločností, získanie kariérnych rád a viac.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Il ruolo più pagato segnalato in SiFive è Elektro inženir at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $198,990. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in SiFive è di $85,747.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre SiFive

Súvisiace spoločnosti

  • Mastercard
  • Jumio
  • DroneDeploy
  • Onit
  • Veritas Technologies
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje