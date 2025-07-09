Siemens Plm Software Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Siemens Plm Software sa pohybuje od $45,792 v celkovej kompenzácii ročne pre Strojni inženir na spodnom konci do $221,100 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Siemens Plm Software. Naposledy aktualizované: 8/22/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $120K

Polno-stack programski inženir

Strojni inženir
$45.8K
Strojni inženir
$65.3K

Vodja izdelka
$221K
Vodja programa
$183K
Prodaja
$159K
Vodja razvoja programske opreme
$204K
Arhitekt rešitev
$164K
Najvyššie platená pozícia nahlásená v Siemens Plm Software je Vodja izdelka at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $221,100. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Siemens Plm Software je $161,308.

