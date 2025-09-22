Imenik podjetij
Mediana Programski inženir nadomestila in United States pri Sidecar Health znaša skupaj $160K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Sidecar Health. Nazadnje posodobljeno: 9/22/2025

Mediani paket
company icon
Sidecar Health
Software Engineer
hidden
Skupaj na leto
$160K
Raven
hidden
Osnovna plača
$140K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
5-10 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Sidecar Health?

$160K

Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Pogosta vprašanja

The highest paying salary package reported for a Programski inženir at Sidecar Health in United States sits at a yearly total compensation of $182,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sidecar Health for the Programski inženir role in United States is $158,000.

Drugi viri