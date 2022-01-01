Imenik podjetij
Shopee
Shopee Plače

Plače Shopee se gibljejo od $13,594 skupnega letnega nadomestila za Poslovni razvoj na spodnjem koncu do $231,746 za Programski inženir na zgornjem koncu.

$160K

Programski inženir
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend programski inženir

Inženir strojnega učenja

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

AI inženir

Vodja izdelkov
Median $74.9K
Podatkovni analitik
Median $57K

Poslovni analitik
Median $75.8K
Poslovni razvoj
Median $13.6K
Podatkovni znanstvenik
Median $91.2K
Oblikovalec izdelkov
Median $49.1K
Vodja tehniškega programa
Median $74.8K

Vodja tehničnih projektov

Človeški viri
Median $54.8K
Finančni analitik
Median $60K
Trženje
Median $44.5K
Vodja projekta
Median $38.7K
Kadrovik
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Računovodja
$49.8K
Poslovne operacije
$46.9K
Vodja poslovnih operacij
$44.7K
Geološki inženir
$174K
Grafični oblikovalec
$71.2K
Informacijski tehnolog (IT)
$44.2K
Pravni oddelek
$98K
Prodaja
$41.3K
Vodja programskega inženiringa
$225K
UX raziskovalec
$102K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Shopee so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Shopee je Programski inženir at the Senior Expert Software Engineer level z letnim skupnim plačilom $231,746. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Shopee je $70,340.

