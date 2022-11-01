Imenik podjetij
ShopBack Plače

Plače ShopBack se gibljejo od $15,900 skupnega letnega nadomestila za UX raziskovalec na spodnjem koncu do $388,746 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ShopBack. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $54.4K
Vodja izdelkov
Median $120K
Poslovni analitik
$44.3K

Poslovni razvoj
$50.7K
Trženje
$49K
Oblikovalec izdelkov
$74.4K
Vodja programskega inženiringa
$389K
UX raziskovalec
$15.9K
Razpored pridobivanja

5%

LETO 1

25%

LETO 2

70%

LETO 3

Pri ShopBack so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 5% se pridobi v 1st-LETO (5.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 70% se pridobi v 3rd-LETO (70.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ShopBack je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $388,746. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ShopBack je $52,503.

