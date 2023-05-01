Imenik podjetij
Shop-Ware Plače

Plače Shop-Ware se gibljejo od $93,253 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $139,300 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Shop-Ware. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Podatkovni znanstvenik
$93.3K
Vodja izdelkov
$139K
Programski inženir
Median $115K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Shop-Ware je Vodja izdelkov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $139,300. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Shop-Ware je $115,000.

Drugi viri