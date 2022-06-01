Imenik podjetij
SHL
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

SHL Plače

Plače SHL se gibljejo od $17,555 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $248,750 za Trženje na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri SHL. Zadnja posodobitev: 9/19/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
Median $17.6K
Vodja programskega inženiringa
Median $60.7K
Trženje
$249K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Vodja izdelkov
$47.7K
Prodaja
$42.3K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri SHL je Trženje at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $248,750. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri SHL je $47,739.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za SHL

Povezana podjetja

  • SmartStream
  • AquaQ Analytics
  • Synectics Solutions
  • Infobip
  • Volt
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri